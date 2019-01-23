Son Dakika Haberleri: KKTC ve Türkiye Arasında 'Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Protokolü' İmzalandı

KKTC ve Türkiye Arasında 'Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Protokolü' İmzalandı

1 saat önce

- KKTC ve Türkiye arasında 'Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Protokolü' imzalandıLEFKOŞA - KKTC ve Türkiye arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimi amacıyla protokol imzalandı.

- KKTC ve Türkiye arasında 'Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Protokolü' imzalandı

LEFKOŞA - KKTC ve Türkiye arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimi amacıyla protokol imzalandı.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 'Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü'nü imzaladı. Bu protokol ile birlikte Türkiye'de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde KKTC'de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türk vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi
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