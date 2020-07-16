KKTC yangın helikopterine kavuştu - Son Dakika

Orman yangınlarına karşı Türkiye'den gönderilen yangın helikopteri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) her yıl çıkan orman yangınlarına daha hızlı müdahale amacıyla Türkiye'den gelen bir yangın helikopteri göreve başladı.

Yangın helikopterini karşılamaya gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Yangın söndürme helikopterini ülkemizde konuşlandırmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve tüm yetkililere KKTC'ye göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Oğuz, "KKTC'de orman yangınları yıllardan beridir yaşanıyor. Bununla mücadele hep hava desteği öne çıkan bir konudur. Ülke olarak bir yangın helikopterimiz olmadı, sadece kiralama oldu. Önemli durumlarda sadece destek istiyorduk. Artık helikopter meteorolojinin verdiği yangın riski raporuna göre KKTC'de görevini yapacak ve yapmaya devam edecek" diye konuştu.

"Hem güç hem de moral verdi"

Oğuz, "Son yangın olayları keşke olmasaydı. Bundan sonra da temennim yangın olmasın, inşallah bu helikoptere de ihtiyaç olmaz ve görev yapmadan geri döner. Çünkü her yangın bir değerimizi götürüyor. Ancak bundan sonraki yangınlara karşı tedbir amaçlı bu helikopterin buraya gelmesi hem bize güç hem de moral verdi" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra çıkabilecek yangınlara karşı daha güvende olacağız"

Tarım Bakanı Oğuz, "Gönül isterdi ki helikopteri satın alalım KKTC'nin kendi hava gücü olsun, ormanlarımız güvende olsun. Ama dünyadaki yöntem kiralama yöntemi. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti en son partide 25 tane kiralamaya artı bir helikopteri ilave ederek KKTC' de konuşlandırdı" dedi. "Helikopterin toplam sezonluk kirası 5 milyon euro civarında" diyen Oğuz, "Bu ödeme tamamıyla Türkiye tarafından karşılanacak. Görev çıkması halinde helikopter Mersin Bozyazı'ya da gidecek, istediğimiz sürede KKTC'de kalabilecek" ifadelerini kullandı. Oğuz, "Bununla ilgili olarak daha önce iki ülke arasında yangınlara karşı söndürme mutabakatı vardı. İki ülke arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde bundan sonra çıkabilecek yangınlara karşı daha güvende olacağız" dedi. - LEFKOŞA