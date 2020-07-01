KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi - Son Dakika

KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA) - Pandemi sebebiyle ara verilen uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Ercan seferli uçak 02.30'da Ercan Havaalanı'na indi. Uçaktan inen turistleri Turizm Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu karşıladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kademeli olarak yeniden başladı. Pandemi sebebiyle ara verilen uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Ercan seferli uçak 02.30'da Ercan Havaalanı'na indi. 167 yolcu ile Ercan'a gelen uçaktan inenler, bir sıra halinde koronavirüsün tespiti için PCR testlerinin yapıldığı bölüme yönlendirildi. 10'ar kişilik ekipler halinde alanın içerisine alınan yolcular, ilk önce PCR test sonuçları çıkana kadar halk arasına karışmayacaklarını belirten bir form doldurdu.

11 KİŞİYE KARANTİNA UYGULANACAK

Formları dolduran yolcular, PCR testlerini yaptırdı. PCR testlerini yaptıran yolcular polis kontrolünden geçerek ülkeye giriş yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre riskli ülkelerden gelen 11 kişi ise 14 günlük karantinaya alındı. Almanya'dan gelen bir yolcuya ise PCR testi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmedi.

'TURİZM SEZONUNUN AÇILIŞ GÜNÜ'

Ercan Havaalanı'na gelen KKTC'li üç Bakan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, "Biz bugünü turizm sezonunun açılış günü olarak kabul ediyoruz. Yolcuların güvenli bir şekilde gelmesi için çalışıyoruz. Her şeyin güzel olacağını umuyorum" dedi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, önemli bir günü yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler üç Bakan olarak gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız. Koronavirüs döneminde sağlık alanında daha önce gösterdiğimiz başarıyı yine göstermeye hazırız" diye konuştu.KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, alanda alınan tedbirleri yakından görmek istediklerini belirtti. Ülke olarak koronavirüs sürevcini başarılı şekilde yönettiklerini ifade eden Amcaoğlu, "Buradaki tedbirleri görmeye geldik. İlerleyen günlerde ekstra tedbir alınması ihtiyacı olacak mı diye yerinde izlemek istedik. Bu tedbirlerin devamı ile ilgili Bakanlar Kurulu'na izahat sunacağız" dedi.

PCR TESTİ OLAN GİRİŞ YAPACAK

Tatil amaçlı geldiklerini belirten turistler ise, test sıralarının daha da hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ülkeye girişte doldurulan formların, uçaklarda doldurulması gerektiğini belirten turistler, bunun alanda bekleyişi azaltacağını ve girişin hızlanacağını belirtti.

KKTC'ye gelişlerde karantina uygulanmayan turistler, Türkiye'den aldıkları negatif PCR testleriyle ülkeye giriş yapabilecek. KKTC'de de PCR testi yapılacak turistler, test sonuçları çıkana kadar kaldıkları otel veya evlerinden dışarı çıkamayacak.