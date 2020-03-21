Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti korona virüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, korona virüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)