KKTC'ye Can Veren Asrın Projesi, Tarım Arazilerine de Can Verecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'ye deniz altında su getiren asrın projesi hakkında "Bu proje tamamlandığında KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacaktır.

Türkiye'den KKTC'ye deniz altında su getiren asrın projesi, şimdi de KKTC tarım arazilerini sulayacak ve ülke ekonomisine 100 milyon lira katkı sağlayacak. Mühendislik harikası olan ve Türkiye'den KKTC'ye deniz altından içme suyu taşıyan proje ile Lefkoşa'da suyun depolandığı Geçitköy Barajı'nda içme suyundan arta kalan su, temeli atılan tünel ile tarım arazilerine taşınacak. 5 bin 700 metre uzunluğunda, 4.20 metre çapında sulama tüneli yaklaşık 180 milyon liraya mal olacak.



KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile birlikte sulama tünelinin temelini atan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, proje tamamlandığında KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanacağını, Kıbrıs tarım hasılasının yüzde 20 oranında büyüyeceğini kaydetti.



"Kıbrıs Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakmasına önem veriyoruz"



İki kardeş ülkenin işbirliğiyle içme suyundan sonra sulama projesinde de uygulamanın ilk adımının atıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Kıbrıs Türkü, yarım yüzyılı aşkın süredir her türlü baskıya karşı yılmadan mücadele etmiş, varlığını korumayı ve hakkına sahip çıkmayı bilmiştir. Türkiye de, Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakmasına önem veriyoruz. Dayanışma ve birliğimizi devam ettirdiğimiz sürece her türlü zorluğun, engelin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, anavatan ve garantör olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığı, güvenliği, hakları ve refahı için tam desteğini devam ettirecektir" diye konuştu.



"Bu gurur ülkemizin; bu gurur milletimizin"



KKTC'de daha önceden içme suyu konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Alaköprü Barajı-Anamur, Türkiye Tarafı Kara Yapıları (23 kilometre İshale Hattı, 10 bin metreküp Anamuryum Dengeleme Deposu) 80 kilometrelik dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemi Akdeniz Geçişi, Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçitköy Terfi Merkezi, 3,7 kilometre terfi hattı, Geçitköy Barajı, arıtma tesisi, 28 belediye ye 529 kilometre içme suyu dağıtım hattı, 529 kilometre isale hattı ile KKTC'nin tamamına içme suyu iletildi. Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan 'Askıda Borulu Deniz Geçiş Sistemi'ni de bünyesinde barındıran KKTC Su Temin Projesi, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olduğunda neler yapabileceğinin kanıtıdır. KKTC'ye içme suyu temini konusundaki çalışmalar 1990'lı yıllara uzanmaktadır. 1996 yılında İstanbul'da adalara su iletilirken, dönemin KKTC Bakanının 'bizlere de bu şekilde su iletemez misiniz?' şeklindeki talebinin ardından bu dev proje gündeme geldi ve biz de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 1,8 milyar TL harcayarak bu dev projeyi kısa zamanda tamamladık. Bu gurur ülkemizin; bu gurur milletimizin. Bu dev proje göstermiştir ki; ülke olarak birlik içinde olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir proje yoktur" diye konuştu.



"KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacaktır"



İçme suyu projesinin ardından KKTC'nin bereketli topraklarını sulamak adına 184 milyon TL maliyetli KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin temelinin atıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Tarım, bilindiği gibi sulama ile birlikte büyük ivme kazanan bir sektördür. Suyun projelendirilmesi ile sulamaya açılan alanlarda kuru tarımdan sulu tarıma geçileceğinden sulu şartlarda işgücü ihtiyacı da artmaktadır. Ülkemizde tarım sektörüne baktığımızda, sulamaların ürün çeşitliliğine ciddi etki yaptığı görülmektedir. Sulanan alandaki bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati çekici nokta, sulamadan önce kuru tarım yapılan alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir. İşletmeye açılan sulamalarda üretim değeri sulamadan önceki duruma göre 6 kat artmıştır. Bu durumun KKTC'de de bu şekilde olacağını ümit ediyorum. KKTC'de sulama sektörü, dünyanın her yerinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecektir. Aynı zamanda sulama ile yeraltı su kaynakları da beslenmiş olacaktır. Su ihtiyaçlarını tamamen yeraltı suyu kaynaklarından karşılandığı KKTC'de, aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu girişimlerinin olması, yeraltı sularının tuzlanmasına neden olmaktadır. Kısacası, Türkiye'den KKTC'ye iletilen sulama suyu, hem KKTC'nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak, hem de sınırlı kaynaklarını korumasına destek olacaktır. Emeği geçenlere, ülkem ve KKTC adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün temelini atacağımız KKTC Sulamaları İletim Tüneli ihalesi 10 Ağustos 2017 tarihinde yapılmış, kısa sürede sözleşmesi imzalanıp, yer teslimi yapılarak iki ay içerisinde işe başlanılmıştır. Bu proje tamamlandığında KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacaktır. Yaklaşık Kıbrıs tarım hasılası yüzde 20 oranında büyüyecektir. Projemiz yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek son derece fizibil bir projedir" ifadelerini kullandı.



"Gereken işleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ele alacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dünyada ilk kez denenmiş mühendislik harikası ile KKTC'nin 30 ay önce can suyuna kavuştuğunu söyledi. Bakan Şahali, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılması gereken işleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ele alacağız. Türkiye Cumhuriyetini yanımızda hissettiğimiz sürece daha hızlı yol alacağız, daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.



Proje hakkında



2014 yılında tamamlanan, 2018 yılında kesin kabulü yapılan ve 40 milyon liraya mal olan Geçitköy Barajı'nın, depolama hacmi 26 milyon metreküp. Doluluk oranı yüzde 98 olan Geçitköy Barajı'ndan bugüne kadar 54'5 milyon metreküp su kullanıldı.



Bugün temeli atılan tünel ise, barajdan gelen su ile tarım arazilerinin sulanmasını temin edecek. 5 bin 700 metre uzunluğunda, 4.20 metre çapında sulama tüneli yaklaşık 180 milyon liraya mal olacak. - LEFKOŞA

