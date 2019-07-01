"KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi olabilir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarına dün düşen cisme ilişkin, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde." dedi.
Özersay, Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, Taşkent köyü yakınlarına düşen cisimle, Temmuz 2018'de Gaziantep
'e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'le görüştüğünü aktaran Özersay, "Temmuz 2018'de Türkiye
'de Gaziantep'e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özersay, Twitter üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda ise konuya ilişkin gün içinde basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.