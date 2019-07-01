Son Dakika Haberleri: KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası
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KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası

49 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşüp, patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu iddia edildi.

KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşüp, patlayan cismin,  Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu iddia edildi.
DHA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre; Taşkent'e düşen füze Suriye'nin İsrail'e karşı hava savunmasında kullandığı bir füzesi olma ihtimali yüksek. 
İsrail'in dün akşam Suriye'ye yönelik saldırısına değinen aynı kaynak, "Muhtemelen bu füze de Suriye tarafından atıldı. Füze ile ilgili bulgular ve bilgiler Genelkurmay'a iletildi. Ankara'dan net bilgi gelecek" dedi.
RUMLAR ALARMDA
Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de Taşkent'te düşen füze ile ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK'e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde olduğunu ifade etti.
Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.


- Karahasan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
Taşkent, Suriye, Kıbrıs, Dünya
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