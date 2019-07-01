Son Dakika Haberleri: KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı

8 dakika önce

KKTC Başbakanı Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu söyledi.

KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı, System.String[]
KKTC Başbakanı Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:48 
Kıbrıs, Tatar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kıbrıs'ta İHA düştü: Saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı Hapis cezası olduğu için yüzerek Kıbrıs'a kaçan Survivor Taner'den ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 16:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]