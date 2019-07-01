KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı
8 dakika önce
KKTC Başbakanı Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:48
KKTC Başbakanı Tatar
, başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu söyledi.
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