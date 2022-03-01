KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

01.03.2022 10:13
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı.

Buna göre, KKTC'ye gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden KKTC'ye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilmeyecek.

??İkinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler, tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. İkinci doz aşısı üzerinden 270 günden fazla geçmiş kişilerden ise hatırlatma dozu istenecek.

Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek, ülkeye girişten sonra da 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da son buldu. Bu kişiler, ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek, ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaları zorunlu olacak.

Kıbrıs Rum kesimi ile KKTC arası geçişlerde ilgili değişiklik kararı yarın yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin toplantısı sonrası açıklanacak.

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PCR Testi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


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