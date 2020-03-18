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KKTC'ye gidecekler 14 gün boyunca karantinaya alınacak
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek tüm yolcular 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek tüm yolcular 14 gün boyunca karantina altına alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "KKTC'ye gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular, hem KKTC, hem de diğer tüm ülke vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil bundan böyle, ülkeye gelişlerinden itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:30 Kaynak: DHA
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