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KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek - Son Dakika

KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek

03.02.2022 23:22
KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelişlerde 1 Mart 2022 itibarıyla tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi talep edilmeyecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelişlerde 1 Mart 2022 itibarıyla tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi talep edilmeyecek.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ilave Kovid-19 tedbir kararları aldı.

Buna göre, ülkeye gelişlerde aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatte yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saatte alınmış negatif antijen testi sonucuyla karantina uygulanmadan giriş yapabilecek.

Aşısız kişiler ise son 72 saatte yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saatte yaptırılmış negatif antijen testi sonucu ve 5 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

1 Mart 2022'den itibaren?? ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek.

KKTC'ye hava-deniz yolları ile Ada dışından gelerek kara sınır kapılarını kullanacak kişiler, seyahatten önceki son 72 saat içinde Güvende Kal Uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesindeki KKTC'ye giriş formu bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerecek.

Tüm işletmelerde kapalı alanlarda her üç metrekareye bir kişi, açık alanlarda ise her iki metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınabilecek.

Yaşlı bakımevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif Kovid-19 testlerini ibraz etmek zorunda olacak.

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PCR Testi, Kıbrıs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek - Son Dakika
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