KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi

26.03.2022 20:13
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişte kabul edilen Kovid-19 aşıları listesine ve AdaPass kayıt listesine TURKOVAC aşısı eklendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişte kabul edilen Kovid-19 aşıları listesine ve AdaPass kayıt listesine TURKOVAC aşısı eklendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.

Alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'de üretilen TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine eklendi.

Listede ayrıca Sinopharm, Comirnaty, Vaxzevria, Johnson and Johnson, Sputnik V, Moderna, Novavax, Astrazeneca, Covaxin, Cansinobio aşıları yer alıyor.

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması YÖK Başkanı Özvar'dan yerli aşı TURKOVAC çalışmalarına övgü Açıklaması Kıbrıs Gazisi Sezai törenle son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs Gazisi Sezai törenle son yolculuğuna uğurlandı

TURKOVAC, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi - Son Dakika


Son Dakika
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
20:08 Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti
19:26 Umutlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili Kurtulmuş: İlave zam yapılabilir
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 20:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement