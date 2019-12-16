KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı - Son Dakika

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KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı
6 saat önce
Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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