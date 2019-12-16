KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı - Son Dakika

KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı

6 saat önce

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı.

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı. İHA, bir süre sonra ilk görev uçuşu için tekrar havalandı.

KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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