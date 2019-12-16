KKTC'ye inen İHA, ilk görev uçuşu için havalandı - Son Dakika

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı. İHA, bir süre sonra ilk görev uçuşu için tekrar havalandı.