KKTC'ye karantinasız girişler 4 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19'la mücadele kapsamında yeni alınan kararlar çerçevesinde 4 Haziran'dan itibaren çift aşılı olanların PCR testi yaptırmak şartıyla ülkeye karantinasız giriş yapabileceği açıklandı.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, 31 Mayıs-7 Haziran arasında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararları basın ile paylaştı. KKTC'de alınan yeni kararlar ile 4 Haziran'dan itibaren çift aşılı olanlar PCR testi yaptırmak şartıyla ülkeye karantinasız giriş yapabilecek.

KKTC Başbakanı Saner yaptığı yazılı açıklamada, azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden, sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında haftanın tüm günleri için 23.30 - 05.00 arasında uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Bu saatler arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Saner, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörlerin 08.30-20.00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin ise 06.00-22.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Saner marketlerin yeni düzenlemeye göre 07.00-22.00 saatleri arasında açık olacağını da kaydetti.

Başbakan Saner alınan diğer önemli kararın ise Güney sınır kapıları geçişlerine dönük uygulamalar olduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.

Saner turizmde en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Saner çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız girişlerine izin verileceğini kaydetti.

KKTC Başbakanı Saner ayrıca, lunapark, festival alanı, tombala gibi etkinliklerin de sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları yönünde karar alındığını da açıkladı. - LEFKOŞA