KKTC'ye Mazot Deposunda Umuda Yolculuk Poliste Bitti
1 saat önce
- KKTC'ye mazot deposunda umuda yolculuk poliste bittiLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mersin limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu poliste sona erdi.
- KKTC
'ye mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC), Mersin
limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu poliste sona erdi.
KKTC'de Gazi Mağusa
ilçesi Gümrük Limanı'nda, Mersin Taşucu
limanından gelen bir mazot deposu içinde saklanmış 2 Suriyeli mülteci tespit edildi. Polis
tarafından yapılan arama sonucu gözaltına alınan iki Suriye uyruklu mülteci, Mağusa Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavileri yapılan mülteciler, KKTC'ye yasadışı yollardan girmek girişiminden tutuklandı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra iki mültecinin Mersine gönderileceği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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