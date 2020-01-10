KKTC'ye su taşıyan boruda kopma, DSİ çalışmalara başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'ye su taşıyan boruda kopma, DSİ çalışmalara başladı - Son Dakika Dünya

KKTC'ye su taşıyan boruda kopma, DSİ çalışmalara başladı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den Ada'ya Su Temin Projesi'nde 250 metre derinlikte bir kopma yaşandığını ve 2 aylık bir çalışma sonrasında sorunun giderilebileceğini söyledi.

KKTC'ye su taşıyan boruda kopma, DSİ çalışmalara başladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den Ada'ya Su Temin Projesi'nde 250 metre derinlikte bir kopma yaşandığını ve 2 aylık bir çalışma sonrasında sorunun giderilebileceğini söyledi.

Panik yapacak bir durum olmadığını ifade eden Oğuz, "Bu proje kapsamında öngörülen bir arıza ve durum. Bizim şu anda 10 aylık bir su kaynağımız Geçitkale Barajı'nda mevcut. KKTC bir su sorunu yaşamayacak. Sabit boruların askıya geçiş noktası olarak bilinen yerde bir kopma yaşandı" dedi.

DSİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile konuştuğunu anlatan Oğuz, "DSİ yetkilileri çalışmalara başladı. Sorunun hava şartları uygun olduğu takdirde 2 ay gibi kısa bir sürede halledilmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de konu hakkında iletişime geçildi" dedi.

Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kıbrıs'ın bütün içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

KKTC Su Temin Projesi çerçevesinde dünyada ilk kez uygulanan deniz geçişi, 80 kilometre 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi bin 600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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