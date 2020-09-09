KKTC'ye tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüs vak'aları nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC'ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı. Sivil Havacılık Dairersi Müdürü Mustafa Sofi'den alınan bilgiye göre; yayımlanan notam ile bu gece yarısından 13 Eylül Pazar akşamına kadar KKTC'ye geliş uçuşları durduruldu. Gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildiren Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi. Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)