Kktc yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak - Son Dakika
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Kktc yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak

6 saat önce

KKTC yeni yıla yıldızlarla giriş yapacakSefa KARAHASAN, LEKFOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oteller yüzde 80 doluluk oranı ile yeni yıla girecek.

KKTC yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak

Sefa KARAHASAN, LEKFOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oteller yüzde 80 doluluk oranı ile yeni yıla girecek. Türkiye'nin ünlü yıldızları da KKTC'de yeni yıla merhaba diyecek. KKTC'de caddelere, iş yerlerine ve otellere de yeni yıl için göz kamaştıran ışıklandırmalar yapıldı.

Yeni yılla ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, yılbaşı gecesinde ülkedeki otellerin doluluk oranının yüzde 80'lerde olacağını ifade ederek, İyi bir yılbaşı gecesi geçireceğiz dedi.

KKTC'ye ünlü isimlerin gelmesini önemli bir tanıtım olarak değerlendiren KTOB Başkanı Dimağ Çağıner, Yılbaşında otellerimizin doluluk oranı bizlerin yüzünü güldürüyor dedi. Türkiye'den Ada'ya gelişlerin uçak bilet fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle biraz azaldığına işaret eden Çağınar, Oteller bu açığı yerli turistle kapatacak diye konuştu.

Yeni yılda kendi ayakları üzerinde duran bir turizm ekonomisi belirlememiz gerekiyor şeklinde konuşan Dimağ Çağıner, Bunun için çalışacağız, çalışmalıyız dedi. Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, misafirlerinin en iyi şekilde bir gece yaşamaları için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Kutluba, Yılbaşında misafirlerimizin unutulmaz bir gece yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalıştık dedi.

YILDIZ YAĞMURU

Gazimağusa Bafra bölgesinde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel Mehmet Mülayim, yeni yılda otellerinin tamamen dolduğunu ifade ederek, İlgiden memnunuz dedi. Kaya Holding KKTC Bölge Müdürü Nihat Berkan, Girne Kaya Palazzo Otel ile Kaya Artemis'te yeni yıl hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kaya, Misafirlerimiz için yoğun bir çalışma yaptık dedi.

Türkiye'nin ünlü yıldızları da Kıbrıs'taki otellerde sahne alacak. Tarkan, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Candan Erçetin, Sıla, Sibel Can, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe ve Hadise'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Girne, Lefkoşa ve Mağusa'da bulunan otellerde sahne alacak.

Kktc yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak

Türkiye, Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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