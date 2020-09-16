KKTC can suyuna kavuşuyor - Son Dakika

KKTC can suyuna kavuşuyor

KKTC yeniden can suyuna kavuşuyor Türkiye'den KKTC'ye borularla gelen suda yaşanan sıkıntının 25 Eylül'de giderileceğinin açıklanması, Kıbrıs halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye'den KKTC'ye borularla gelen suda yaşanan sıkıntının 25 Eylül'de giderileceğinin açıklanması, Kıbrıs halkı tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye'den Geçitköy Barajında depolanan suyun tamamen bitmiş olduğunu görüntülenirken.Türkiye'den gelen suyun KKTC'deki önemi bir kez daha anlaşıldı.

''SU AKIŞI TAMAMEN DURDU''

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşıyan ve "Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi" olarak 2013'te başlatılıp 2015 yılında tamamlanan boru hattında geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen arıza yüzünden su akışının durması ile birlikte KKTC'de suyun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattının kopmasının ardından Türkiye'den gelen suyun toplandığı Geçitköy Barajı'ndaki su seviyesi, çekim pompalarının altına düşerek tamamen su akışı durdu ve yerel yönetimler eski uygulamaya da geri dönmek zorunda kalırken baş gösteren su krizi ile ilgili olarak belediyeler birçok bölgede belirli aralıklar ile su vermeye başladı.

TÜRKİYE'DEN SU GELMİYOR; DUŞ DAHİ ALAMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın geçtiğimiz hafta denizde kopan boruların tamiratının 25 Eylül'de biteceği ve KKTC'nin can suyuna kavuşacağını duyurması Kıbrıs'ta sevinçle karşılandı. İhlas Haber Ajansı, Türkiye'den Geçitköy Barajında depolanan suyun tamamen bitmiş olduğunu görüntüledi. Barajda su kalmadığını ve duş dahi alamadıklarını belirten Tayfun Afacan, "Su konusunda sıkıntı çekmeye başladık ve su kesintileri yaşanmaya başlandı. Barajda su kalmadı. Türkiye'den de su gelmiyor, duş alamıyoruz, hayvanlara, ağaçlara su veremez duruma geldik" ifadelerini kullandı.

KKTC can suyuna kavuşuyor

''TÜRKİYE'DEKİ SU KKTC İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR''

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki su KKTC için büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların yaşantılarına noktasında güzel bir refah verdi" dedi. Suyun hayat olduğunu ve tarıma verilmesi ile birlikte daha güzel olacağını ve belediyeler birliği olarak da suyun kesilmesi durumunda B planının olması gerektiğini belirten Atasay, "Türkiye'deki suyun akışında bir sorun oluştuğunda kendi öz kaynaklarımızı kullanmak durumundayız. Şuan kendi öz kaynaklarımızı kullanamadığımız içinde istenilen şekilde vatandaşa su veremiyoruz. Türkiye'den KKTC'ye gelen su hayat verdi bundan sonra da hayat vereceğine inanıyorum, özelikle tarıma aktarılacak suyun büyük bir önem kazandığı da ortaya çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

''ÜLKEDE SU KRİZİ YAŞANIYOR''

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan yardımcısı Enver Öztürk de, "Türkiye'den gelen suyun depolandığı Geçitköy'de su seviyesinin oldukça düşük noktaya gelmesi hemen hemen bitmiş olması ülkede ciddi bir su krizi su sorunu oluşturdu. Şuanda halkımız üç,dört günde ancak su alabilmektedir. Gelen suyun tarım içinde bir kaynak olması açısından suyun hayati önemi olduğunu ve yaşamı da çok önemli bir şekilde etkilediği ortadadır" dedi.

''AY SONU BÜTÜN SU KAYNAKLARIMIZ TÜKENMİŞ OLACAK''

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise, "Bu suyun Kıbrıs'a gelmesi çok önemli tabi ki bu bir hayat suyu, bizim için çok değerli bir yatırımdır. Türkiye Cumhuriyetinin katkıları hiç bir zaman yadırganamaz. Çıkan arıza bizim suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz bilgilere göre de bu ayın sonu itibari ile bütün su kaynaklarımızın tükenmiş olacağı, 25 Eylül de tekrar boruların tamir edilip de verilecek olması bizim için çok müjdeli bir haber olmuştur. Buradan Türkiye Cumhuriyeti yetkilerine çok teşekkür ediyorum bizi susuz bırakmayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

KKTC can suyuna kavuşuyor

Türkiye, Kıbrıs, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC can suyuna kavuşuyor - Son Dakika

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