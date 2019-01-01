Son Dakika Haberleri: KKTC Yılın İlk Gününü Fırtınalı Geçirdi

KKTC Yılın İlk Gününü Fırtınalı Geçirdi

8 dakika önce

- KKTC yılın ilk gününü fırtınalı geçirdiLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni yıla şiddetli yağmur ve fırtınayla girdi.

- KKTC yılın ilk gününü fırtınalı geçirdi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni yıla şiddetli yağmur ve fırtınayla girdi.
KKTC'de yeni yılın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle çetin geçti. Ülke genelinde şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösteriyor. 2019 yılana yağmur ve fırtınayla giren KKTC, özelikle turizm kenti Girne bölgesinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Girne sahilinde oluşan hortum birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Denizde çıkan hortum yerleşim yerlerine gelmeden etkisini kaybetti ve maddi hasara yol açmadı. KKTC genelinde yağmurlu havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:04 Kaynak: İHA

Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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