KKTC YÖDAK ile Yükseköğretim Kalite Kurulu arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) arasında protokol imzalandı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki YÖDAK Merkezi'nde yapılan törend, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı.

Başkan Avcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son günlerde devam yangınlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

YÖDAK olarak 2021 yılında uluslararası anlamda atılım yapma kararı aldıklarını vurgulayan Avcı, 2021'i yükseköğretimde uluslararasılaşma ve kalite yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

Avcı, YÖDAK'ın 2007'den bu yana, Avrupa Kalite Ajansları Birliği, Dünya Kalite Ajansları Birliği, İslam Ülkeleri Kalite Ajansları Birliği, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Ajansları Birliği, Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu, ve ABD'de bulunan Uluslararası Kalite Ajansları Grubu'na üyelikleri olduğunu anlattı.

Avcı, "YÖDAK olarak yasamızda bulunan, Kalite Güvence Ajansının sorumluluğu YÖDAK'a verilmiştir. YÖDAK'ın ve KKTC üniversitelerinin yükselişi ile dünyaya açılışı bizlerin ana görevleridir. Bu birliktelik için Kalite Güvence Ajansının da kurulmasıyla, önümüzdeki süreçte çok daha iyi yol alınacak. Kalite kapsamında da YÖKAK ile iş birliği bize önemli güç verecektir." dedi.

Yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek ve iş birliğinin daha ileriye gitmesi için bugünkü protokolün imzalanacağını ifade eden Avcı, detaylı çalışmalar yapılacağını bildirdi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas da Türkiye'de yükseköğretimde kalite konusunda uzun yıllar farklı sistemler kurulduğunu kaydederek, 2015'te Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) bağlı bir komisyon kurulduğunu, 2017 yılında da mali, idari yönden bağımsız bir kalite kurulu oluşturulduğunu kaydetti.

Son 6 yılda Türkiye'deki tüm üniversitelerde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim alanında ülkemizde yapmış olduğumuz bu çalışmaların aslında oturmuş olduğu bir eksen var. Dünya hızlı bir değişim gösterdi, bu değişimi üniversitelerimiz de çok yakından ve derinden hissetmekte. Bizim amacımız, üniversitelerimizin dünyadaki bu değişimi yönetmesine destek olacak mekanizmaları kurgulamak. Kalite ve akreditasyon süreçlerini böyle yol gösteren bir araç diye düşünüyorum, onların da mekanizmaları hızla gelişmekte."

YÖKAK olarak dünyadaki tüm gelişmeleri inceleyen, irdeleyen, uyarlayan ve ülke koşullarını dikkate alan bir prosedürleri olduğunu aktaran Elmas, "KKTC'deki sistem, üniversiteler, buradaki farklılaşmayı dikkate alarak, bu kriterleri revize edip, ortak eğitim çalışmaları, ortak değerlendirme çalışmaları ve ortak akreditasyon çalışmaları yapmak hedefimiz". diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avcı ve Elmas protokolü imzaladı.