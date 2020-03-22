KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması - Son Dakika

KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Turkcell, koronavirüs nedeniyle gece-gündüz çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri ve basın mensuplarına nisan ayı sonuna kadar kullanabilecekleri 5 GB internet hediye ettiğini açıkladı.

KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Turkcell, koronavirüs nedeniyle gece-gündüz çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri ve basın mensuplarına nisan ayı sonuna kadar kullanabilecekleri 5 GB internet hediye ettiğini açıkladı.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu süreçte vatandaşlar ve çalışanları için gerçekleştirdiği çalışmaları açıkladı. KKTCELL'den yapılan yazılı açıklamada, "Bizler için 7 gün 24 saat canla başla çalışan kahramanlarımızın yanındayız. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak, bu sürecin zorluğunun farkındayız. Onlar hepimizden daha tedirgin ve çok zor bir görev üstleniyorlar. Bu süreçte bizlere ailelerinden uzakta hizmet ediyorlar. Turkcell olarak gerek manevi olarak gerekse iletişim ve teknolojimizle tüm müşterilerimizin yanında olduğumuz gibi onların da yanındayız. Tüm halkımızın iletişimi aksamadan aynı şekilde devam etsin diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görevleri başında bulunan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ile basın mensuplarımızın hatlarına, nisan ayı sonuna kadar geçerli 5 GB internet hediye ettik. Bu günleri dayanışma içerisinde birlik olarak atlatacağız. Turkcell olarak yanınızdayız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell sisteminde kayıtlı meslek bilgisi doktor, hemşire, sağlık çalışanı, eczacı, polis, itfaiyeci, asker (kadrolu), bekçi, gazeteci ve basın/yayın çalışanı olan kişilerin hatlarına otomatik olarak yükleme yapıldığı ve hiçbir işlem yapmalarına gerek olmadığı da belirtildi.

TÜM KUZEY KIBRIS TURKCELLLİLERE 1 GB HEDİYE

Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında aynı zamanda tüm müşterilerine mart ayı sonuna kadar geçerli 1 GB internet hediye ettiklerini anımsatarak, 1 yazıp 1133'e kısa mesaj gönderen herkesin bu kampanyadan yararlanabileceğini hatırlattı. Tüm detaylar içinse web sitesi üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, vatandaşları korumak ve evdeyiz mesajı vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde tüm müşterilerinin telefonlarındaki operatör ismini de değişerek #Evdeyiz KKTC hashtagını tanımlamıştı.

GÖREVLERİ BAŞINDAKİ KİŞİLER ALKIŞLANDI

Kuzey Kıbrıs Turkcell farkındalık amacıyla tüm ada genelinde herkesin katkı koyduğu bir alkış kampanyasının iletişimini yapıp yüzlerce kişiye ulaşarak destek topladı. 20 Mart ve 21 Mart tarihlerinde çok sayıda kişi balkonlarına veya evlerinin önüne çıkarak görevleri başında çalışan kişileri alkışlayarak "Yanlarındayız" mesajı verdi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:34 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir         
17:53
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı         
15:52
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]