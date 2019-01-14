Son Dakika Haberleri: Kktcell'den Yeni Bilgi Yarışması

Kktcell'den Yeni Bilgi Yarışması

27 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), 'Kim 1 GB İster?' isimli bir bilgi yarışmasını BİP kullanıcılarının hizmetine sunduğunu açıkladı.

Kktcell'den Yeni Bilgi Yarışması, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), 'Kim 1 GB İster?' isimli bir bilgi yarışmasını BİP kullanıcılarının hizmetine sunduğunu açıkladı.

KKTCELL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplamda 15 sorudan oluşan 'Kim 1 GB İster?' yarışmasında üçer soruluk 5 aşama bulunuyor. BiP kullanıcıları diledikleri aşamanın sonunda ödülü alıp çekilebiliyor veya 15 soruyu da doğru cevaplayıp 1 GB cepten internet kazanabiliyor.

Takip etmenin yeterli olduğu ücretsiz yarışma, 100 bini aşkın faturalı ve faturasız BiP kullanıcısına sunuldu. Dijital platform üzerinden başlatılan yarışmaya BiP uygulaması olmayanlar da katılabiliyor. BiP uygulamasına sahip olmayanlar ise uygulamayı yükledikleri zaman 1 haftalık 1GB cepten internet paketi kazanabiliyor.

BiP uygulaması, müşterilerin telefonlarının işletim sistemine göre Apple veya Google uygulama marketleri üzerinden indirilebiliyor.

KATILIM DETAYLARI

BiP uygulamasına sahip kullanıcılar, uygulama içerisindeki 'Keşfet' bölümünden 'Kim 1GB ister' kelimesini aratarak uygulamaya erişebilir, uygulamaya eriştikten sonra 'Takip Et' butonunu tıklayarak takibe başlayabilecekler. - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kıbrıs, Güncel
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