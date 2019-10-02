Son Dakika Haberleri: Kktcell'liler güney kıbrıs'ta da internete bağlanacak
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Kktcell'liler güney kıbrıs'ta da internete bağlanacak

45 dakika önce

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında temmuz ayında başlayan cep telefonu kullanımına 1 Ekim itibarı ile internet servisi de eklendi.

Kktcell'liler güney kıbrıs'ta da internete bağlanacak, System.String[]
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında temmuz ayında başlayan cep telefonu kullanımına 1 Ekim itibarı ile internet servisi de eklendi. Artık Kıbrıs'ın tamamında mobil internet kullanımı yapabilecekler.

Kıbrıs'ın kuzey ve güney kesimlerinde bir süre önce hizmete giren konuşma ve mesajlaşma hizmetlerinin ardından internet kullanımı da devreye alındı. Kuzey Kıbrıs Turkcell'den yapılan açıklamaya göre müşteriler artık Güney kesimine geçtiklerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell'in avantajlı paketlerinden yararlanarak internete bağlanabilecekler.

"HAYATIN HER ALANINA DOKUNAN İNTERNETİ GÜNEY'DE DE KULLANABİLECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, Güney'de cep telefonu görüşmelerinden sonra internet kullanımının da artık yapılabileceğini, bunun önemli bir adım olduğunu söylerken, internet kullanımının hayatı kolaylaştırdığını ve hayatımızın her alanına dokunduğunu ifade etti.

Küçüközdemir, "Dünyada iletişimin özgürce yapılabilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnternet ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından müşterilerimize Güney Kıbrıs'ta da tüm mobil hizmetlerini sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek müşterilerine her zaman avantajlı teklifler sunma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ve Güney Kıbrıs'taki internet fiyatlarından daha uygun teklifler sunduklarını belirtti.

Ayrıca Küçüközdemir, müşterilerinin paketli kullanım yaptığı takdirde daha avantajlı olacağını da sözlerine ekledi.


Kuzey Ve Güney, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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