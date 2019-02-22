Kkü'de Özel Eğitim Bölümü Açıldı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde özel eğitim bölümü açıldığı bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde özel eğitim bölümü açıldığı bildirildi.



KKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üniversitenin mevcut bölümlerine yenilerini ekleyerek akademik yapılanmasını geliştirmeye devam ettiği belirtildi.



Eğitim Fakültesi bünyesinde özel eğitim bölümünün açılması teklifinin 13 Şubat'ta Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla kabul edildiği ifade edilen açıklamada, bölüm bünyesinde Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı ve Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı açılmasının uygun görüldüğü aktarıldı.

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