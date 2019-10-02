Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) "Üniversitenize ve şehrinize hoş geldiniz" etkinliği düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, KKÜ Stadı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yılın eğitim ve öğretim açısından hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

İl yöneticileri olarak öğrencilerden gelecek her türlü talep karşısında kayıtsız kalmayacaklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce ve ilk geldiği dönemde kulaktan duyma hususlarla ilin imajının yanlış anlatıldığının farkına vardım. Kırıkkale insanımız Anadolu insanının safi pak halinin tezahür etmiş şekli. Öğrenciler olarak karşılaştığınız bir dolmuşçuya ya da alışveriş yaparken karşılaştığınız ve sizi kandırmak isteyen birkaç kişiye, bizim esnaf diyemeyeceğimiz insanlara bakarak lütfen Kırıkkale hakkında fikir sahibi olmayın. Kırıkkale yaşandıkça farkında olunabilecek bir il."

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da bugün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, etkinliğin temel amacının yeni gelen öğrencilere eğitim süresi boyunca neler yapacaklarıyla ilgili söz vermek ve onlardan söz almak olduğunu aktardı.

Kırıkkale'nin ve üniversitenin Türkiye'deki en emin ve güvenli şehir ve üniversitelerinden birisi olduğunu savunan Aslan, öğrencilerin yapacağı sosyal sorumluluk projelerinde ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenci topluluklarının açtığı stantlar gezilerek, öğrencilere aşure ikram edildi.