KKÜ mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmadığı iddiası
1 saat önce
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ), sosyal medyada üniversitenin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kırıkkale Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:10 Kaynak: AA
(KKÜ), sosyal medyada üniversitenin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın coşkuyla 500'ün üzerindeki protokol, mezunların aileleri, okulu bitiren öğrenciler ve öğretim elemanlarının katılımıyla okunduğu belirtildi.
Bu coşkunun hem Kırıkkale Valiliği hem de üniversitenin internet sayfasında görülebileceği aktarılan açıklamada, "Bahse konu görüntüler, bir bölümümüzün yapmış olduğu programda kaydedilmiştir. Görüntülerde İstiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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