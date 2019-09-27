KKÜ Rektörü Aslan bir yılını değerlendirdi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda bir yılını değerlendirdi.

Aslan, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son bir yılda yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KKÜ'yü dijital üniversiteye dönüştürmek istediklerini ve büyük oranda bunu gerçekleştirdikleri anlatan Aslan, "Yıl sonuna kadar bunu tamamlamayı amaçlıyoruz. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) akademik ve sektör kurulu oluşturuldu. Uluslararası anlaşma sayısı ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırdık. TEKNOKENT için ek alanın başvurusunu yaptık. Engellilere hipoterapi ve öğrencilerimize yönelik Veteriner Fakültesi Binicilik Tesisini kurduk." diye konuştu.

Aslan, özel eğitime muhtaç çocuklar için en az bir projeyi hayata geçirmek istediklerini anlatarak, üniversiteye özel eğitim bölümü açıldığını dile getirdi.

Kırıkkale Silah İhtisas OSB'ye savunma sanayi şirketlerinin yatırım yapması için girişimde bulunduklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Yine 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı faaliyetleri üniversitemiz koordinesinde geniş bir coğrafyada devam ediyor. 300 milyon gönül coğrafyamızda Kırıkkale'nin adını duyurmak istiyoruz. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurul Üyeleri ve Koordinatörler Toplantısı üniversitemizde yapıldı. Ayrıca üniversitemizde TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu. Veteriner Fakültesi Ulusal Akreditasyon Belgesi aldı. Son 1 yıl içerisinde 9 bölüm ve program açıldı. İslam Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Üniversitemiz, 2019 tercih sonuçlarına göre, kontenjanlarının yüzde 98'ini doldurdu ve kayıtların ardından doluluk yüzde 97 oldu."

Aslan, önümüzdeki eğitim yılında da uluslararası anlaşma sayısı ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırmayı, ulusal şöhretler etkinliği yapmayı, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinliklerini yüz akıyla bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Nihat İnanç ile Genel Sekreter Doç. Dr. Metin Arslan da katıldı.