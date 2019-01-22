Kkü Veterinerlik Fakültesi'ne Ulusal Akreditasyon Belgesi Verildi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından Ulusal Akreditasyon Belgesi verildi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından Ulusal Akreditasyon Belgesi verildi.



KKÜ Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Gürkan Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, başta dekan olmak üzere veterinerlik fakültesindeki tüm akademisyenleri tebrik etti.



Vali Sezer, şöyle konuştu:



"Bazı kavramları ülke olarak çok sömürdük ve yozlaştırdık. Bunlardan biri de akreditasyon. Bir bakıyorsunuz ulusal standartlar koymuşuz, standardın kendisi var, içeriği bomboş. Sayısal olarak bir çok akreditasyon kurumu var. Bunlar sadece sayısal olarak var. İçeriğine bakıldığı zaman bunların çok da yeterli olmadığını, topluma artı değer olarak bir şey sunmadığını görüyoruz. Bu akreditasyonun içerisinde sadece 9 fakültenin olmasına ayrıca sevindim. Demek ki herkes olamıyor ve bir standardı var. Bizim ülke olarak buna her konuda ihtiyacımız var. Bir sistem kurmaya ve bu sistemi hiçbir şekilde ödün vermeden yürütmeye ihtiyacımız var."



KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise dünyadaki tüm canlıların bir yarış içerisinde bulunduğunu vurguladı.



Bu yarış varlığını sürdürme, geçimini temin etme, bir farklılık oluşturma, daha iyi bir hayat ve medeniyet kurma gibi gerekçelerle sürüp gittiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:



"Yarışın sonucunu belirleyiciler ise kuralları koyanlar ve bu kuralları kurumlarına ve kuruluşlarına adapte edip faaliyetlerini bunlara göre gerçekleştirenlerdir. 21. asırda üretmenin ötesinde ürününü bu kurallara göre üretip ülke sınırlarında ve dışında kullanabilenler dünya sıralamasında ön planda olacaklardır. Eğittiğiniz insan, sektörünüzde elde ettiğiniz teknolojik ürün belirli standartları sağlamıyorsa yerelliğin ötesine geçebilmesi mümkün değildir. Ürünlerin katma değerinin yüksek olabilmesi, hem ülkede hem de dünyada kabul gören standartlara uygun şekilde üretilmesiyle mümkündür. Bu yüzden fakültemize layık görülen akreditasyon bizleri çok gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından VEDEK Başkanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Rektör Prof. Dr. Aslan'a akreditasyon belgesi verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Özhaseki, Partisinin Belediye Başkan Adaylarına Kızdı: Ne Bu Saltanat?

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı