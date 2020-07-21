Kkurban satış alanlarında pandemi önlemlerini artırdı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban bayramı öncesi her yıl yapılan denetimlerin kapsamı yeni tip Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle ek önlemler alınarak artırıldı.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kısa süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak dünyanın gündemine yerleşen Koronavirüs'e karşı Kurban bayramı öncesi, salgının yayılma ihtimalini engellemek amacıyla bir dizi tedbir ve önlem aldı. Bu kapsamda zabıta ekipleri, kurban satış yerlerinde ve özellikle Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde sosyal mesafenin korunması için denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca satış alanlarına korona virüs'ten korunma yöntemlerinin belirtildiği afişler asıldı ve giriş-çıkışlarda ateş ölçüm cihazları konuldu.



Öte yandan belirlenen satış yerlerinin dışında kurallara aykırı olarak gerçekleştirilen ticari kazanca engel olmak adına büyükşehir zabıta ekipleri yoğun mesaisini devam ediyor.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, vatandaşın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için teşkilat olarak yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.



Pandemiden dolayı bu yıl, planlanan denetimlerin dışında ek tedbir ve önlemler aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuzda, inanıyorum ki yine kurban ibadetimizi zorlanmadan, sıkıntı yaşamadan geçirmiş olacağız. Bu konuda bizim çalışmalarımızın yanı sıra, değerli halkımızın da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kurbanlarını ilk gün kesmek için acele edip kalabalık ve akabinde izdihama neden olmamalıyız, 'bir gün geç olsun ama temiz olsun' anlayışıyla hareket etmeliyiz. Bu vesileyle, 'maske-mesafe-hijyen' diyerek değerli halkımızın kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP