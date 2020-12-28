Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

28.12.2020 16:18
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli klarnet sanatçısı olan ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Mustafa Kandıralı Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE'nin önemli klarnet sanatçısı olan ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Mustafa Kandıralı Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin önemli klarnet sanatçısı 90 yaşındaki Mustafa Kandıralı yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti. Klarnet virtüözü sanatçı için Zincirlikuyu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kandıralı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Aile mezarlığının önünde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kandıralı aile mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde usta sanatçının kızı Kısmet Kandıralı güçlükle ayakta durabildi.

"KLARNET ÖKSÜZ KALDI"

Babasıyla birlikte 30 seneye yakın zaman geçirdiklerini anlatan Kısmet Kandıralı, "Kızıyım ben. Aramız çok iyiydi. Babam 30 seneye yakın benim yanımda kaldı. Babama ben bir çocuk gibi, bebek gibi baktım. Arkadaşımdı o benim. Her şeyimdi. Biz bir buçuk seneden beri hastanede kalıyorduk. Babam bayağı acılar çekti. Çok acılar çekti. Dün akşam artık vücudu iflas etti. O kadar ilaca, o kadar seruma… Bir yandan da kurtuldu diyorum, bir yandan çok üzülüyorum. Kalbi artık bize cevap vermedi. Akşam 21.00'da kaybettik" şeklinde konuştu.Kandıralı, "Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Klarnetler ne kadar öksüz kaldı değil mi? Dünyanın tanıdığı ünlü bir virtüözdü benim babam. TRT'nin zamanında bayramlar onunla açılırdı, yılbaşı onunla açılırdı. Klarnet şimdi öksüz kaldı." dedi.

Mustafa Kandıralı'nın yeğeni Türkan Kandıralı ise, "Ben onun yanında büyüdüm. Beni kendisi yetiştirdi. Ben de klarnet çalıyorum. 5 yaşından beri kendisinin yanındaydım. Klarnette önce bana düzgün üflemeyi öğretti. Sonra parmaklarımı düzgün kullanmayı. Klarnet dünyasının, müzik dünyasının dev bir çınarı daha kayboldu. Bütün müzisyenlere giyimiyle, terbiyesiyle, saz çalışıyla her şeyiyle örnek bir büyüğümüzdü. Çoğu müzisyenin örnek alması gereken bir büyüğümüzdü" diye konuştu.


- İstanbul
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu, Türkiye, Sanatçı, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Klarnet sanatçısı Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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