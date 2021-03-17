Klarnet virtüozü Serkan Çağrı, Tekirdağ'da "Ustadan Çırağa Türk Müziği" söyleşilerine katıldı - Son Dakika

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite (NKÜ) tarafından çevrim içi düzenlenen "Ustadan Çırağa Türk Müziği" söyleşilerine katıldı.

NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı koordinesinde düzenlenen programda konuşan Çağrı, sanat ve müziğin gelişimi için Trakya'nın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çağrı, Trakya'da icracıların mesleklerini yerelden evrensele taşımaları gerektiğini ifade ederek, "Özellikle Türk müziğinin daha fazla insana ulaşması lazım. Sanatçılarımızın dünya müzik kütüphanesinde daha fazla yer bulması çok önemli. Bu açıdan siz genç arkadaşlarıma büyük işler düşüyor." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen üniversitenin ritmini daha yükseklere çıkartabilmek için her dalda dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Şüphesiz bu dallardan bir tanesi de müzik. Bu müzik alanında önce bizim kendi kökenlerimizden gelen müzik konularında öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi daha sonra batı kaynaklı müzik öğretilerinin öğretilmesi ve sonuçta bir armoni yaratarak bu yönde ilerlemelerini önemsiyorum." diye konuştu.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Öğretim Üyesi Arda Göksu da programa katıldığı için Serkan Çağrı'ya teşekkür etti.