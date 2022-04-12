Klarnetçi kaleye girdi davul futbol topu oldu - Son Dakika

- Klarnetçi kaleye girdi davul futbol topu oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağspor ile Babaeskispor maçının ardından sevinçten sahaya atlayan davul ustası ile klarnet ustasının o anları renkli görüntülere sahne oldu. Rakip kaleye doğru giden ikiliden klarnetçi kaleye girerken, davul ustası ise davuluyla rakip filelere gol attı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Babaeskispor ile karşılaştığı maçın ardından rakibini 3 - 0 yenerek şampiyonluğu elde eden Tekirdağspor maçının ardından davul ustası ile klarnet ustası enstrümanları ile sahaya atladı. Rakip kaleye giden ikiliden klarnetçi kaleci olurken, davul ustası ise penaltı noktasına koyduğu davulunu kaleye şutlayarak gol attı. İkilinin bu anları ise bir vatandaşın cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Daha sonra sosyal medyaya atılan video kullanıcılar tarafından çokça izlendi. Davul ustası Cihan Yanmaz eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını belirterek, güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

"Güzel tepkiler aldık"

Davulcu Cihan Yanmaz İhlas Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben bir müzisyenim davul çalıyorum. Roman çocuğuyum. Geçende Tekirdağ'ımızın maçı vardı. Bizde oraya abilerimizle, kardeşlerimizle müzik eşliğinde gittik. Maç bitiminde bir biraderi klarnetçi olarak kaleye geçirdim. Bende davulumla kaleye gol atmak istedim. Bizim için çok eğlenceli oldu ve çok güzel tepkiler aldık. Tekrar video çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Eğlenceyi severiz"

Tekrar video çekmek istediğini dile getiren Yanmaz, "Bu sefer kemancı ile çekmek istiyorum. Kale boştu. Biz müzisyenler biraz eğlenceyi seven kişiler, gırgır şamata olsun dedik. Davulla penaltı attım ve gol oldu" diye konuştu.