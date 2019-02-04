Son Dakika Haberleri: Klas Spor, Kick Boks Turnuvasından Kupayla Döndü

Klas Spor, Kick Boks Turnuvasından Kupayla Döndü

46 dakika önce

Mudanya Klas Spor Kulübü, Antalya'da yapılan ve 2400 sporcunun katıldığı Açık Türkiye Kick Boks Turnuvası'ndan kupayla döndü.

Klas Spor, Kick Boks Turnuvasından Kupayla Döndü, System.String[]
Mudanya Klas Spor Kulübü, Antalya'da yapılan ve 2400 sporcunun katıldığı Açık Türkiye Kick Boks Turnuvası'ndan kupayla döndü.

Mudanya Klas Spor kulübü Başkanı Necati Şimşek, 2 sporcu ile katıldıkları turnuvada 57 kilo büyük erkek kick light ve point fighting branşlarında Bilal Dural ile 2 Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandıklarını söyledi. Şimşek, "Daha önce ring sporlarında uluslar arası şampiyon olan ve defalarca Türkiye şampiyonluğu ve derecesi getiren sporcu, minder branşında çok güzel maçlar çıkarmasına rağmen, full vuruşlar sebebi ile üçüncü oldu. Sporcularıma başarılar diliyorum" dedi.

Şimşek sporcuyla birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Mudanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı

Şenol Güneş, Kagawa'nın Gelişi Sonrası Sistemi Değiştiriyor Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Klas Spor, Kick Boks Turnuvasından Kupayla Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]