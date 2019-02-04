Klas Spor, Kick Boks Turnuvasından Kupayla Döndü
46 dakika önce
Mudanya Klas Spor Kulübü, Antalya'da yapılan ve 2400 sporcunun katıldığı Açık Türkiye Kick Boks Turnuvası'ndan kupayla döndü.
Mudanya
Klas Spor Kulübü, Antalya
'da yapılan ve 2400 sporcunun katıldığı Açık Türkiye
Kick Boks Turnuvası'ndan kupayla döndü.
Mudanya Klas Spor kulübü Başkanı Necati Şimşek
, 2 sporcu ile katıldıkları turnuvada 57 kilo büyük erkek kick light ve point fighting branşlarında Bilal Dural ile 2 Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandıklarını söyledi. Şimşek, "Daha önce ring sporlarında uluslar arası şampiyon olan ve defalarca Türkiye şampiyonluğu ve derecesi getiren sporcu, minder branşında çok güzel maçlar çıkarmasına rağmen, full vuruşlar sebebi ile üçüncü oldu. Sporcularıma başarılar diliyorum" dedi.
Şimşek sporcuyla birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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