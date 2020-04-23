Klasik araçlarla mahalleleri gezip 23 Nisan'ı kutladılar - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Uşak'ta klasik araçlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen animatörler, sokakları turlayarak, balkon ve pencerelerinde kendilerini izleyen çocukların bayramını kutladı.

Uşak Belediyesi ile Uşak Klasik Otomobilciler Derneğinin birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte, Türk bayraklarıyla ve balonlarla süslenmiş araçlar, marşlar eşliğinde tüm gün Uşak sokaklarını turladı.

Çocuklara, Uşak Belediyesince hazırlanan "Efe Can ile Çevre Kahramanı Ol" dergisi hediye edildi.