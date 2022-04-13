Klasik Elder Scrolls Oyunları İlk Defa Steam'e Geliyor! - Son Dakika
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Klasik Elder Scrolls Oyunları İlk Defa Steam'e Geliyor!

13.04.2022 01:10
Klasik Elder Scrolls Oyunları İlk Defa Steam'e Geliyor!

Serinin en eski oyunlarından ikisi Bethesda'nın başlatıcısını kapatması üzerine ilk defa Steam'e gelecek. Detaylar haberimizde.

Klasik Elder Scrolls Oyunları İlk Defa Steam'e Geliyor!

Elder Scrolls serisinin en eski oyunlarından ikisi Bethesda'nın başlatıcısını kapatması üzerine ilk defa Steam'e gelecek. Detaylar haberimizde.

Aktif olarak Microsoft tarafından satın alınmış ve bünyesinde hizmet veren Bethesda, Nisan ayından itibaren Mayıs ayına kadar Bethesda Başlatıcısı'nı kalıcı olarak kapatacağını ve oyunlarıyla birlikte Steam'e geçiş yapılacağını duyurmuştu.

Bu duyuruyla birlikte Mayıs ayı gelmeden Nisan ayı içerisinde kullanıcılar oyunlarıyla birlikte eksiksiz olarak Steam'e geçiş yapabilecekler. Böylece aktif kullanıcılar bu durumdan etkilenmeyecek.

Bu geçişin yanında Steam'e ilk defa klasik The Elder Scrolls oyunlarından ikisi de eklenmiş olacak. Sırasıyla 25 Mart 1994 ve 20 Eylül 1996'da çıkış yapmış The Elder Scrolls: Arena ve The Elder Scrolls: Daggerfall, Steam'e ilk defa eklenecek. Arena serinin ilk oyunu iken; Daggerfall ise ikinci oyunu durumunda. Skyrim'i sevmiş ve eski oyunlara kadar dönmek isteyen oyuncular serinin bu klasik başlangıç oyunlarını oynamak isteyebilirler.

Bunların yanında Fallout 4 Creation Kit, Skyrim Special Edition ve Wolfenstein: Enemy Territory içerikleri de Steam'de yerlerini almış olacak. Son olarak ayrıca Fallout 76'nın Public Test Sunucusu da Steam kütüphanesinde yerini alacak. Mayıs ayında tamamen kapatılmış olacak Bethesda Başlatıcısı'ndan Steam'e geçiş için gerekli talimatlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sizler bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler seriyi seviyor musunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Güncel oyun haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

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Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Klasik Elder Scrolls Oyunları İlk Defa Steam'e Geliyor! - Son Dakika


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