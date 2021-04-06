Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada - Son Dakika

Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada

06.04.2021 16:41
Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada, System.String[]

Land Rover'ın Klasik Araçlar bölümünün özel sınırlı üretim programı kapsamında, 25 otomobil meraklısı, ilk Defender modelinin Works V8 Trophy armalı çok özel bir versiyonuna sahip olma şansı yakalayacak, 1980'lerin zorlu Camel Trophy arazi maceralarından ilham alan bu sınırlı el yapımı...

Land Rover'ın Klasik Araçlar bölümünün özel sınırlı üretim programı kapsamında, 25 otomobil meraklısı, ilk Defender modelinin Works V8 Trophy armalı çok özel bir versiyonuna sahip olma şansı yakalayacak, 1980'lerin zorlu Camel Trophy arazi maceralarından ilham alan bu sınırlı el yapımı üretim modelinde Goodyear'ın efsanevi Wrangler MT/R arazi lastikleri kullanılacak.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, Land Rover orijinal modelinin 67 yıllık üretiminin sona ereceğini açıkladığında çoğu 4x4 tutkununa bir dönemin sonu gelmiş gibi hissettirdi fakat efsanevi modelin modern yorumunda 80'li yılların çoğunda öne çıkan Defenderlar temel alınacak.

Land Rover Classic, 5 litrelik benzinli V8 motorun gücünü ve torkunu kontrol edebilmek için 235/85R16 Goodyear Wrangler MT/R lastikleri seçti. 399 bhp güç ve 380 Nm torku bir araya getiren Works V8 Trophy'nin ilk dönem modelinin üzerinde çok büyük bir performans artışı sağlamasıyla, bu modelde hem karayolu hem de arazi koşullarında yüksek yol tutuş ve kararlılık sağlayabilecek bir lastik kullanılması gerekiyor.

Wrangler MT/R, zorlu arazi koşulları ve rekabetçi organizasyonlar söz konusu olduğunda, uzun zamandır Land Rover'ın bir numaralı tercihi olma özelliğini koruyor. Camel Trophy'nin sona ermesinin ardından Land Rover, 2002 yılında G4 Challenge organizasyonunu başlattı. Bu organizasyon, Land Rover'ın dört ikonik modeli olan Freelander, Discovery, Range Rover ve tabii ki Defender'ın her biriyle dört kıtada ekstrem arazi aksiyonu üzerine kuruluydu. Bu dört model birbirinden çok farklı araçlar olsa da hepsinde Land Rover'ın gerçekleştirdiği kapsamlı testlerin ardından seçilen Wrangler MT/R lastikler kullanılıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Orjinal Ekipman (OE)Yönetici Direktörü Hans Vrijsen Goodyear'ın, Defender'ın yolculuğunda önemli bir rol oynadığını belirterek, "Birkaç nesil önce çiftçilerin tercih ettiği ilk G90 lastiklerimizden Yeni Defender'da kullanılan Wrangler Duratrac modeline kadar Land Rover'ları en zorlu koşullarda taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Goodyear Wrangler MT/R, ekstra çekiş ve yol tutuş için özel blok tasarımıyla Defender Works V8 Trophy için ekstrem arazi lastiği olarak seçildi. Bu lastik, yanak delinmesine karşı patentli Goodyear teknolojisiyle kaya, çamur ve kum yol koşullarında gerçekleşebilecek hasarlara karşı yüksek dayanıklılık sağlıyor. 25 adet sınırlı üretim Defender Works V8 Trophy modelinin tamamı üç gün içinde satılmış olsa da, diğer Land Rover sahipleri, hem klasik hem de modern araçlar için çok çeşitli Wrangler MT/R modelleri sunan Goodyear ile benzer bir arazi kabiliyeti elde edebilecek.

Land Rover, Wrangler, Otomobil, Goodyear, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada - Son Dakika Ekonomi


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