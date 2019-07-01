Son Dakika Haberleri: Klasik Mercedes tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu
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Klasik Mercedes tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

22 dakika önce

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 500 klasik Mercedes tutkunu Afyonkarahisar'da buluştu.

Klasik Mercedes tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu, System.String[]
Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 500 klasik Mercedes tutkunu Afyonkarahisar'da buluştu.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen Classic Mercedes Kulübü Büyük Türkiye Afyonkarahisar Buluşması, fuar alanında gerçekleşti. Buluşmaya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü, kulüp üyeleri ve aileleri ile Mercedes tutkunları katıldı.

Yoğun katılımın olduğu ve klasik Mercedes otomobillerin sergilendiği buluşmada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "İnşallah bu organizasyon kapsamında ilimizi gezen Mercedes tutkunları tarihi ve doğal güzelliklerimizi ve zenginliklerimizi görme fırsatı bulacaklar. Etkinlik ilimizin tanıtımında katkı sağlayacaktır. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kulüp üyeleri protokol üyelerine plaket takdim etti.

Fuar alanındaki etkinliğin ardından Classic Mercedes Kulübü üyeleri Milli Mücadelenin yaşandığı Kocatepe'ye otomobilleri ile çıkarak tarihi alanları gezdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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