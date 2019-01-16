Son Dakika Haberleri: Klasik Mercedes Yenileme Merkezi: Eskiyi Getir Yeniyi Götür

Klasik Mercedes Yenileme Merkezi: Eskiyi Getir Yeniyi Götür

51 dakika önce

Herkese merhaba, bugün sizleri enteresan bir yere götüreceğim; Klasik Mercedes Tamir ve Yenileme Merkezi. Yoldan geçerken rastladığım enteresan bir yer ve içerde harika klasik Mercedes'ler bulunuyor.

Herkese merhaba, bugün sizleri enteresan bir yere götüreceğim; Klasik Mercedes Tamir ve Yenileme Merkezi. Yoldan geçerken rastladığım enteresan bir yer ve içerde harika klasik Mercedes'ler bulunuyor. Eski Mercedes'inizi buraya getirip tamamen orjinal haline döndürebiliyorsunuz. Her şey ilk günkü tazeliğinde. Kimileri müze koleksiyonu, kimileri kendi için yaptırıyor ve kimileri de yaptırıp satıyor. Detaylar video, keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:11 Kaynak: Youtube

Mercedes, Genel
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