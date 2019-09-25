Son Dakika Haberleri: "Klasik Mitolojiden Tanrıçalar" atölyesi başlıyor
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"Klasik Mitolojiden Tanrıçalar" atölyesi başlıyor

58 dakika önce

Tarihe, arkeolojiye, mitolojiye ve psikolojiye ilgi duyanlar için özel olarak tasarlanan "Klasik Mitolojiden Tanrıçalar" atölyesi 9 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında ArkeoPera'da gerçekleşiyor.

Antik Yunan Mitolojisi'nden tanıdığımız altı farklı tanrıçanın; arkeolojik, mitolojik & psikolojik açıdan ele alınacağı atölyede;toprak, tarım, bolluk-bereket, verimlilik, doğurganlık ve annelik tanrıçası Demeter, savaş, bilgelik ve medeniyet tanrıçası Athena, doğa, özgürlük, macera, avcılık ve ay tanrıçası Artemis, aşk, arzu, tutku, cinsellik, güzellik ve sanat tanrıçası Aphrodite, güç, iktidar, gelenek, evlilik ve sadakat tanrıçası Hera, mistisizm, ölüm ve yeraltı tanrıçası Persephone inceleniyor.

İnsanlığın kolektif bilinçdışındaki "Dişi Arketipler"i sembolize ettiklerine inanılan bu Tanrıçaların davranış kalıplarından, hangilerini daha baskın olarak kullandığınızı, hangilerini ise (bilinçli ya da bilinçaltında) gölgede bırakmayı seçtiğinizi keşfetmeye başlayacağınız, keyifli ve kapsamlı bir "özfarkındalık" macerası sizleri bekliyor.

Haftalık buluşmalarda, Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nın kurucusu ve editörü, arkeolog Nezih Başgelen, tanrıçaların Anadolu ve Akdeniz Havzası'ndaki arkeolojik buluntularını irdelerken; kadim bilgeliklerde "Kutsal Dişilik" üzerine araştırmalar yapan Doğa Taşlardan (MBA), tanrıçaların mitolojik öykülerini ve Jungsal çözümlemelerini paylaşıyor.

"Arkeoloji ve Sanat Yayınları"nın Beyoğlu'ndaki kitabevi ArkeoPera'da yapılacak olan ve katılımın sınırlı olduğu atölye için kayıtlar başladı.

Athena, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:26 Kaynak: Bültenler
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