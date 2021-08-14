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Klasik modellerin sergilendiği "Opel Müzesi" online ziyaret edilebiliyor - Son Dakika

Klasik modellerin sergilendiği "Opel Müzesi" online ziyaret edilebiliyor

14.08.2021 14:28
Klasik modellerin sergilendiği

Opel, 120 yılı aşkın otomobil üretimi deneyimini ve 159 yıllık marka geçmişini buluşturduğu Opel Müzesi'ni sanal platforma taşıyarak online ziyarete açtı.

Opel, 120 yılı aşkın otomobil üretimi deneyimini ve 159 yıllık marka geçmişini buluşturduğu Opel Müzesi'ni sanal platforma taşıyarak online ziyarete açtı.

Şirket açıklamasına göre, Opel'in klasikleşmiş modellerinden oluşan koleksiyonu; "Alternatif Sürüş", "Yarış Dünyası", "Muhteşem Yirmiler" ve "Herkes için Ulaşım" olmak üzere 4 farklı tema altında toplandı.

Söz konusu sanal tematik turlar esnasında otomobillerin üzerinde bulunan bilgi kartları sayesinde Alman otomobil üreticisi, Opel tarihinin önemli anlarına sanal bir yolculuk sunuyor.

Opel müzesi, "opel.com/opelclassic" adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

Opel, 120 yılı aşkın otomobil üretimi deneyimini ve 159 yıllık marka geçmişini online sergi aracılığıyla ziyarete açtı. Ziyaretçiler, yılın her günü ve saati Rüsselsheim fabrika sahasındaki eski yükleme istasyonu K6'da yer alan sergiyi rahatlıkla gezebiliyor.

Ziyaretçiler, 360 derecelik turlar esnasında önce Opel Klasik koleksiyonunun "kutsal salonlarına" sanal olarak ulaşıyor. Burada, şimşek logolu markanın 600'ün üzerinde klasik otomobil modelinin yanı sıra Opel dikiş makinelerinden uçak motoruna kadar 300 diğer teşhir ürünü de bulunuyor.

Seçilen tematik tura ait araçlarda sarı bilgi noktaları yer alıyor. Bu sarı bilgi noktaları, ziyaretçilere bisiklet, motosiklet, otomobil veya konsept otomobil gibi sergideki nesneleri yakından inceleme olanağı tanıyor. Sarı bilgi noktasına tıklandığında; sergilenen ürünün profili, tarihi önemi ve teknik noktaları hakkında bilgi alınabilecek bir pencere açılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Satış, Satış Sonrası ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephen Norman, bu sanal turların, insanlara Opel'in zengin tarihini ve geniş otomobil koleksiyonunu evlerinin konforlu ortamında deneyimleme olanağı sağladığını belirterek, "Sadece benim gibi otomobil tutkunları için değil, aynı zamanda bir markanın sosyal tarihi ile ilgilenenler için de güzel bir deneyim. İnsanlar; tatile gitmek, aile ziyaretleri yapmak gibi Opel aile otomobilleriyle ilgili canlı hatıralara sahipler. Gururla söyleyebilirim ki insancıl ve ulaşılabilir bir Alman markasıyız. Müşteriyi ilk sıraya koyma konusunda rakipsiziz. Sanal otomobil koleksiyonumuz ise markamızın güzelliklerini ortaya koyan başarılı bir uygulama. Pazarlama ve İletişim'den bir ekip, Kovid-19 krizinin ortasında dijital Opel Klasik Koleksiyonu fikrini buldu." ifadelerini kullandı.

"Sanal sergi rekor sayılabilecek bir sürede oluşturuldu"

Opel İletişim Başkan Yardımcısı Harald Hamprecht ise "Hayranlarımız ve müşterilerimiz için görünür ve erişilebilir olmaya devam etmek istedik. Ekip, rekor sayılabilecek bir sürede Sanal Otomobil Koleksiyonu'nu oluşturdu. Katkısı olan herkese teşekkürler. Tüm çevrim içi ziyaretçilerimiz turun tadını çıkarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal ziyaret kapsamındaki temalardan "Alternatif Sürüş" temalı tur, sıra dışı konseptleri bünyesinde barındırıyor. 1928'de rekor kıran arkadan sabit roketli RAK 2 otomobili, 1990'daki Opel Impuls I gibi erken elektrikli prototipler ve Opel HydroGen 1'den 4'e kadar çoğu Zafira modeline dayanan ve başarıyla test edilen hidrojen araçlar, bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Opel Klasik, "Yarış Dünyası" adı altında efsanevi yarış otomobillerini de sanal olarak sergiliyor. Bu sergide, Walter Röhrl'ün 1974 Avrupa Şampiyonu olduğu Opel Ascona ve 1982 Dünya Şampiyonu olduğu Opel Ascona 400 ile yine Jochi Kleint'in 1979 Avrupa Şampiyonu olduğu Opel Ascona, en çok öne çıkan yarış otomobilleri.

Ayrıca, Dünya Ralli Şampiyonası için planlanan ve Paris-Dakar Rallisi'nde kullanılan Opel Kadett 4x4 de burada sergileniyor. Bunun dışında günümüzü temsilen; 2015'ten 2018'e kadar dört kez Avrupa Gençler Şampiyonu olan Opel ADAM R2 ve dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili olarak yeni Opel Corsa-e Rally de yine burada sergileniyor.

Üçüncü tematik tur, ziyaretçileri dünya rekorları peşinde koşan yaratıcı ruhun dolu dolu işlediği "Muhteşem Yirmiler" dönemine götürüyor. Bu dönemde üretilen yarış bisikletleri, roketli motosikletler ve hatta uçaklar, çevrim içi olarak incelenebiliyor.

Hikayenin devamı dördüncü tematik turu "Milyonlar için Ulaşım" ile devam ediyor. Opel, "Doktorwagen" ve "Laubfrosch" gibi modeller dışında, milyonlarca insanı ulaşım özgürlüğü ile buluşturan Rüsselsheim'ın kompakt modellerini üretti. İlk olarak Kadett, 85 yıl önce yollara çıktı. Onu, devamında Astra takip etti. Opel, bu yılın sonunda ise ilk kez elektrikli olarak sunulacak olan yeni Astra neslini tanıtmaya hazırlanıyor.

Otomobil, Ralli, Alman, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Klasik modellerin sergilendiği 'Opel Müzesi' online ziyaret edilebiliyor - Son Dakika Ekonomi


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