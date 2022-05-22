Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı - Son Dakika
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Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı

22.05.2022 12:46
Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı

Klasik motosiklet tutkunları, prostat kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında Kadıköy'de tur attı.

Klasik motosiklet tutkunları, prostat kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında Kadıköy'de tur attı.

Kadın ve erkeklerden oluşan 200 klasik motosiklet sürücüsü, prostat kanseri ve erkeklerin yaşadığı ruhsal problemlere dikkati çekmek amacıyla Kalamış Marina otoparkında bir araya geldi.

Takım elbise giyip kravat ve papyon takan sürücüler, dünyada 800 şehirde aynı anda gerçekleştirilen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliği kapsamında, motosikletleriyle Kadıköy Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nde gezdi.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klasik motosiklet tutkunları prostat kanserinde farkındalık için Kadıköy'de tur attı - Son Dakika


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