Son Dakika Haberleri: Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı
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Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı

24 dakika önce

MUŞ'ta işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, çiftliğindeki tavuklara Beethoven ve Mozart'ın eserlerini dinletiyor.

Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı, System.String[]
MUŞ'ta işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, çiftliğindeki tavuklara Beethoven ve Mozart'ın eserlerini dinletiyor. Klasik müzik dinletisiyle verimde artış olduğunu söyleyen Dizdaroğlu, "Müzik sonrası yumurtlayan tavuk sayısında artış oldu" dedi. 
Muşlu Volkan Dizdaroğlu, yaklaşık 2 ay önce Yeşilce Mahallesi'nde tavuk çiftliği kurdu. Henüz 4 aylıkken aldığı tavukları çiftlikteki dev kümeste besleyen Dizdaroğlu, veteriner hekimin müzikle stres atan tavukların daha verimli olacağı tavsiyesi üzerine çiftlikteki kümeste müzik yayını başlattı. Sabah saat 05.00'den akşam 20.00'ye kadar tavuklara Beethoven, Mozart'ın klasiklerini dinlettiklerini anlatan Volkan Dizdaroğlu, 13 bin adet tavuktan yumurtlayanların sayısının arttığını söyledi. Çiftlikte bulunan 13 bin adet tavuğa 2 aydan beri müzik dinlettiklerini anlatan bakıcı Nesim Çoban da, verimin her geçen gün arttığını belirtti. Tavuklardan günde 150 koli yumurta aldıklarını söyleyen Çoban, hedeflerinin günlük 12 bin adet yumurta olduğunu kaydetti.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
Muş, Mozart, Güncel
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