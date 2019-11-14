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Klasik müzik konseri

7 saat önce

Edirne'de Balkan Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verdi.

Edirne'de Balkan Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verdi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne alan orkestra, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Ender Sakpınar'ın şefliğinde ve Ayça Aytuğ'un solistliğinde eserler seslendirdi.

Çaykovski'nin piyano konçertosundan bölümler sunan orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Konsere, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, akademisyenler ve müzikseverler katıldı.

Şef Ender Sakpınar, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin çok şanslı bir şehir olduğunu belirterek, "Çok sesli müzik için içten çaba göstermelerini taktir ediyorum. Prof. Ahmet Bey'i tebrik ediyorum. Davete severek geldim, çünkü geleceğimizin çok sesli müzik yapan sanatçıları ancak bu şekilde orkestralarda çalarak tecrübe kazanıyorlar." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Zafer de Edirne'de ilk kez Çaykovski'nin piyano konçertosundan bölümler sunulduğunu belirterek, şef Sakpınar'a teşekkür etti.

Klasik müzik konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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