Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Son Dakika

Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri

6 saat önce

Klasik Müzik Şefi Orhan Şallıel, San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile birlikte, Meksikalılara Harmandalı ve Zeybek'ten oluşan bir performans sundu.

Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri, System.String[]

Klasik Müzik Şefi Orhan Şallıel, San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile birlikte, Meksikalılara Harmandalı ve Zeybek'ten oluşan bir performans sundu.


Türk Orkestra Şefi Orhan Şallıel, Meksika Kültür Bakanlığının düzenlediği Güz-Kış 2019 konserlerinin onur konuğu olarak, Barış Tiyatrosu'nda izleyicilere Zeybek ve Harmandalı'nı tanıttı. Şef Şallıel, Latin Amerika'nın en önemli klasik müzik orkestrası olarak kabul edilen San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile beraber "Harmandalı ve Zeybek Çeşitlemeleri" adlı performansla konser verdi.


Barış Tiyatrosu'nda Zeybek Oyunu ile birlikte yapılan konserde, Meksika Kültür Bakanlığı, Ege'nin 13'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar, dağ savaşçısı ve köylülerin koruyucusu olan Zeybekleri tanıttı. Yatağan kılıcının Zeybeklerin ana silahı olduğu söylendi. Oyunun, cesaret, onur ve kabiliyeti, sembolize ettiği belirtildi ve yapılan figürlerin kartalları sembolize ettiği anlatıldı. - MEXİCO CİTY

Orhan Şallıel, Harmandalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı

Son Dakika Haberleri
16:48 Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:48 Cizre'de uyuşturucu denetimi - Son Dakika
16:48 "1. Ümraniye Kitap Fuarı" açılışı yapıldı - Son Dakika
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Son Dakika
16:41 Görevi devralan Sebahattin Ceyhun'dan önemli mesajlar - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]