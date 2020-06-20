Klasik otomobil meraklısı baba oğul eski araçlara hayat veriyor - Son Dakika

Yalova'da klasik otomobil meraklısı Mehmet ve oğlu Kudret Göder, trafiğe çıkamayacak durumdaki eski araçları onarıp hayata döndürüyor.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyü yolundaki evlerinde yaşayan aile, çevrelerinde klasik otomobillere meraklı olmalarıyla tanınıyor.

Polislikten emekli Mehmet Göder'in sahip olduğu "Vosvos"la ailede başlayan merak, 4 yıl önce farklı bir boyuta taşındı.

Baba oğul, klasik otomobillerin artık az bulunması ve fiyatlarının pahalı olması nedeniyle 2016'da atıl durumdaki bir minibüsü onarmaya çalıştı.

İkili, parça bulmakta zorlanmaları, motor ve mekanik kısımlarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle evlerinin bahçesine atölye kurdu.

Aldıkları ilk aracı onarıp trafiğe çıkaran, 4 senede 10 klasik otomobili daha tamir eden ve bunlardan bazılarını satan baba oğul, şimdi başka bir eski aracı onarmak için mesai harcıyor.

"Ailemizin merakı 1985 yılındaki ilk aracımızla başladı"

Mehmet Göder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985'te İzmir'den bir "Vosvos" aldığını söyledi.

Bu aracı yıllarca kullandıklarını belirten Göder, "Klasik otomobillerin tamiri pahalı. Biz de ufak ufak onarımlara başladık. İhtiyaç olacak alet ve edevatları aldık. Burada her konuda onarım yapabiliyoruz. Bu işlere uygun kaynak makinesi, boya kompresörü ve diğer onarım için gerekli tüm aletler bulunuyor." dedi.

Göder, motor dahil araçların tüm aksamını onarabildiklerini anlattı.

Çevresinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Göder, "Eşim bu konuda rahatsız olmuyor. Hatta 'kaplumbağa' hastalığı ona da sirayet etti. Bitirdiğimiz otomobilleri ulaşımda kullanıyoruz. Sadece memleketimiz Bolu'ya gidip gelirken, ilk yaptığımız minibüsü genişliğinden dolayı ayrıca kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yer açmak için satmak zorunda kalıyoruz"

Bir şirkette çalışan Kudret Göder de klasik otomobillerin babasının gençlik, kendisinin ise çocukluk hayali olduğunu vurguladı.

Bahçeli bir eve sahip olduktan sonra onarım işini daha rahat bir ortamda yaptıklarına işaret eden Göder, şöyle devam etti:

"Onarım işine 2016 yılında 1982 model bir minibüsle başladık. Sonradan bizde hobi haline geldi. Sürekli atıl durumda olanları alıyor, yapıyoruz. Ticari bir beklentimiz yok. Hafta sonlarında ve boş vakitlerimizde eski araçlarla uğraşıyoruz. Babam emekli olduğu için her gün bahçe ve arabalarla uğraşıyor. 'Kaplumbağa'lara merakımız vardı zaten. 1969 model bir araç var elimizde. Şimdi de atıl durumda olan yeni bir 'kaplumbağa' aldık, şimdi onunla ilgileniyoruz."

Tamir işini amatör olarak yaptıklarını aktaran Göder, ciddi uğraş gerektiren durumlarda kendileri gibi klasik otomobil meraklılarından destek aldıklarını belirtti.

Onarıp trafiğe çıkardıkları otomobilleri bir süre sonra yeni bir tamir işi için sattıklarını anlatan Göder, şunları kaydetti:

"Koyacak yerimiz olmadığından, istemeye istemeye yer açmak için satıyoruz. Bir de atıl durumda olan otomobil iskeletini alabilmemiz için paraya ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle de sattığımız oldu. Ticaret yapmak için değil zaten. Bize mal olan fiyata satıyoruz. Mesela 1969 model kırmızı 'Kaplumbağa'mız işçilik ve aldığımız fiyat hariç 18 bin liraya mal oldu. Bizim gibi ilde ve ülke genelinde meraklısı olanlarla sürekli görüşüyoruz. Onlara lazım olan parçaları biz, bize lazım olanları da onlar gönderiyor. Böyle bir yardımlaşmamız da oluyor."

Kudret Göder, annesinin aksesuar ve koltuk kılıfları gibi konularda kendilerine destek verdiğini de sözlerine ekledi.