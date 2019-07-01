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Klasik otomobil rallisi sona erdi

53 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği "MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi", ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği "MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi", ödül töreniyle sona erdi.
İlçede MESA Holding ana sponsorluğunda iki gün süren ve 1958-1988 yılları arasında üretilen 70'e yakın klasik otomobilin yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.
Bodrum'un farklı güzergahlarını gezen yarışmacılar güzel havanın da keyfini yaşadı.
Yaklaşık 300 kilometrelik etabın tamamlanmasının ardından Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Otel'de ödül töreni düzenlendi.
Yarışmada genel klasmanda Murat Halil Özbaş ve Osman Dinç birinci olurken, Elif ve Murat Şakar ikinci, Kıvanç Dündar ve Suat Ekmekçioğlu üçüncü oldu. Hapimag klasmanını ise Rina ve Burak Ikkan kazandı.
Gecede dereceye girenlere ödülleri verildi.
Klasik otomobil rallisi sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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