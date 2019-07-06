Klasik otomobil sergisi meraklılarını bekliyor
1 saat önce
Ankara'da bir plazada klasik otomobillerin ve motosikletlerin yer aldığı sergi açıldı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:49 Kaynak: İHA
'da bir plazada klasik otomobillerin ve motosikletlerin yer aldığı sergi açıldı.
Ankara'da bir plazada işletmecilerin ortaklaşa açtığı klasik otomobil ve motosikletlerin bulunduğu sergi, meraklılarının beğenisine sunuldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergide 1950, 1960 ve 1970'li yıllara ait 30 klasik otomobil ve 2 motosiklet yer alıyor.
Plazadaki işletmelerden birinin sahibi olan Can Karakaş, Ankaralıların ve ilgililerinin gelip burada araçları inceleyebildiğini söyleyerek, "Bu serginin meraklısı çok fazla. Telefonla da arayıp bilgi alan ve Pazar günü geleceğini söyleyen çok kişi oldu" diye konuştu.
Sergi, Pazar günü saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak. - ANKARA
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