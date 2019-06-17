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Klasik otomobil tutkunları Bursa'da buluştu

1 saat önce

Klasik otomobil tutkunları Bursa'da buluştu.

Klasik otomobil tutkunları Bursa'da buluştu, System.String[]
Klasik otomobil tutkunları Bursa'da buluştu. Alman otomotiv markası Opel'in klasik modellerinin toplandığı organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları katıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ilk kez düzenlenen buluşmaya İstanbul, Adana ve Konya ağırlıklı olmak üzere 100'e yakın araç sahibi iştirak ederken, buluşmasının gözdesi ise 1959 model Opel Record oldu. Koordinatör Barış Büyükgüler, buraya gelen otomobillerin bir çoğunun baba yadigarı olduğuna dikkat çekerek, "Klasik otomobil tutkunları olarak yıllardır birbirimizle irtibat halindeyiz. Sosyal medyada 10 bin kişilik bir grubumuz var. Önceki yıllarda yeni nesil buluşmalarda da yer almıştık, bu sene ilk kez klasik model özelinde düzenledik. İlk olmasına rağmen beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Ulaşım ve mevki açısından en iyi böyle olduğu için Bursa'yı tercih ettik. Klasik Opel buluşmasını geleneksel hale getirerek farklı illerde de düzenlemeyi planlıyoruz. Dileyen herkes bize ulaşabilir ve ekibimize katılabilir" dedi.

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Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Opel, Bursa
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