Son Dakika Haberleri: Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu
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Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

1 saat önce

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen, MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi'nde ilk gün 70 kilometrelik etap aşılacak.

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu, System.String[]
Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen, MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi'nde ilk gün 70 kilometrelik etap aşılacak.
MESA Holding ana sponsorluğunda Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Otel'den start alan ralliye 1958-1988 yılları arasında üretilen 70'e yakın klasik otomobil katıldı.
Bodrum Yarımadası civarında tura çıkacak yarışmacılar, toplam 300 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Ralliye, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Klasik otomobilleri inceleyen turistler, sürücülerden bilgi aldı.
Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durgut Berberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmacıların ilk gün 70 kilometrelik etabı geçeceğini belirtti.
Berberoğlu, katılımdan mutlu olduklarını, klasik arabalarla Bodrum'un cennet koylarını dolaşacaklarını ifade etti.
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol da spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.
Ralli, yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Batı Anadolu, Bodrum, Kültür Sanat
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